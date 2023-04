El motivo que ha llevado a Carla Barber al hospital antes de lo previsto

Día muy especial para Carla Barber, y es que tras meses de espera la canaria ha dado a luz a su segundo hijo, Romeo. Aunque esta vez, a diferencia de Bastian, el pequeño se ha adelantado a todos los planes. La doctora tenía planeada su baby shower este mismo viernes, pero nada más levantarse rompió aguas.

Así lo ha explicado a través de su cuenta de Instagram. A pesar de que ella todavía no había revelado haber sido mamá, los rumores empezaron a crecer cuando su amiga, la influencer Natalia Osona, preguntó a sus seguidores que podría hacer en Gran Canaria a lo largo del día ya que sus planes se habían cancelado.

El revuelo en las redes se causó pero fue ella misma quien se encargó de dar la noticia: “Esta mañana de Viernes Santos rompí aguas en casa. Tengo un ángel de la guarda que me cuida desde el cielo”. La doctora confesaba que el parto había sido “increíble y rápido”: “Cero dolor, nada de contracciones ni malestar”.

A pesar de que el bebé ha nacido en la semana 36, Carla asegura que está “genial”: “Ha pesado 2,550 kg y medido 48 cm”. Parece que todo ha salido genial, ya que horas después de dar a luz, la canaria compartía fotografías de lo más feliz junto a los dos pequeños de la casa: “Estoy tranquila y disfrutando a tope. Me he levantado sin problema y sin dolor. Me encuentro genial”.

Una gran sorpresa para la doctora, quien está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. A pesar de su separación con el padre de sus hijos, sus dos niños son su gran motor y así lo ha demostrado estos meses. ¡Enhorabuena Carla, a disfrutar de ellos!