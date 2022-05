El motivo por el que no se casan Gerard Piqué y Shakira

Ya pasan 11 años desde que Gerard Piqué, jugador del Barcelona y la cantante internacional Shakira anunciase su relación en 2011 a pesar de la diferencia de edad entre ambos, siendo diez años mayor la colombiana. Fruto del amor de la pareja nacieron los dos hijos que tienen en común. Milán y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente. Pero a pesar de tener una estabilidad emocional y amorosa, no han pasado por el altar y ha sido Piqué quien ha dado el motivo de esta situación en una entrevista con el exfutbolista inglés Gary Neville.

La cantante colombiana se refiere a Gerard como “su esposo” pero a pesar de ello, nunca se han dado el ‘sí quiero’. La artista defiende su relación partiendo de la base de que se siente muy cómoda con el título de “novia” y no con el de mujer o esposa.

El futbolista catalán ha revelado que Shakira no ha cambiado de opinión respecto a esta postura y este es el principal motivo por el que él no la ha pedido matrimonio. “A mí me gusta tal y como estamos ahora, la manera en la que funcionamos como pareja. No, nosotros no sentimos esa necesidad de estar casados”, ha explicado Piqué.

Piqué añadía también que la mentalidad de la cantante es esa, y que él la respetará porque tienen dos hijos de “nueve y siete años” y que su amor está mas consolidado que nunca a pesar de la infinidad de rumores de que su relación había roto.