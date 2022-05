El motivo por el que Malú no se casa con Albert Rivera

Malú volvió el pasado martes a televisión, concretamente al programa ‘La Noche D’, el programa de La 1 que estrenaba su tercera temporada. Esta espondió a todas las preguntas que le realizó Eva Soriano, nueva conductora del espacio tras la marcha de Dani Rovira, y entre ellas estuvo la de los planes de boda con Albert Rivera, actual pareja y padre de su hija.

La cantante confesó que casarse era algo que se imaginó cuando era una niña pero que, con el paso de los años, su idea acerca del matrimonio y, en general, de la vida han cambiado mucho: «Me da un poco igual. Cuando te haces mayor y ves que la realidad de la vida es otra, a mí lo de tener un contrato y formalizar una relación no me va», afirmó Malú, dando a entender que no está dispuesta, al menos por ahora, a dar el paso.

Lo cierto es que la artista siempre ha sido muy reservada para hablar de su vida privada, y esta vez no fue menos: aunque habló de lo que significaba para ella una ceremonia de tales características, en ningún momento hizo referencia a Albert Rivera. Además, aunque corrió el rumor durante unas semanas de que la pareja atravesaba una fuerte crisis, este de desvaneció al ser vistos de paseo con la hija de ambos.

Otra declaración que no se pasó por alto fue la referente al terreno musical, cuando Malú reconoció que en la soledad de su casa no le gusta cantar: «Me da como vergüenza cantar fuera de contexto».

Sin embargo, sí que contó que alguna vez le recitaba alguna de sus canciones a su pequeña, pero que la reacción de ella no era la esperada: «A mi niña no le suelo cantar formalmente, pero alguna vez, así durmiéndola cuando está pesada y quiere que la duerma en brazos, empiezo a cantarle, y me dice: ‘mamá calla, mamá no cantes’». La cantante, entre risas, no dudó en decir que le contesta a su hija: «¿Sabes que mamá te da de comer a ti cantando, no?».