El motivo por el que Cristina Pedroche afirma no sentirse ‘suficientemente valorada’ en Atresmedia

Tras el exitazo un año más de Cristina Pedroche al frente de las Campanadas de Antena 3, la colaboradora de ‘Zapeando’ lanza un posible ultimátum a la cadena y la promotora con la que lleva trabajando más de 12 años, Atresmedia.

Es indiscutible que hoy por hoy Pedroche y sus vestidos es la única capaz de cosechar un 33,5% de audiencia y reunir a más d 5 millones de espectadores durante las campanadas de Noche Vieja. Sin embargo, la vallecana confirma sentirse “triste” y “poco valorada” por la cadena, puesto que desea ser el rostro conductor de alguno de sus programas.

La madrileña ha confirmado a través de su cuenta de instagram que se sentía decepcionada porque había realizado el casting para presentar un nuevo formato de estreno para Antena 3: “¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento. Pero lógicamente esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido la elegida. Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto.” Tras este mensaje, bromea diciendo “Mínimo n año más podré esperar jajaja”.