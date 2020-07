El motivo del divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Ha sido una de las noticias más sonadas de la crónica rosa en los últimos meses. El divorcio de la pareja formada por Enrique Ponce y Paloma Cuevas tras 24 años de matrimonio ha generado una gran sorpresa ya que estaba considerado uno de los matrimonios más consolidados del mundo del corazón. Tan solo unas horas después de que se conociera la ruptura, han empezado a aparecer las razones que han llevado a ella.

Según han informado este jueves diversos periodistas del corazón como Beatriz Cortázar, Enrique Ponce mantiene desde hace año y medio una relación con una joven de 20 años. “Hace meses hubo fotografías que no salieron a la luz. Me aseguran que hay una tercera persona por parte de Enrique y todo esto se remontaría a enero/febrero de 2019. Que incluso ha habido viajes a México, llegaron unas fotografías y no se publicaron. Es española, como 20 años o así no más. Es estudiante, aspirante a modelo, en redes sociales se maneja muy bien también. Se conocieron en el mundo taurino. Llevaban año y medio. Las iniciales son A. S”, ha revelado Cortázar este jueves en el programa “Es la mañana de Federico” de esRadio.

El periodista de la crónica rosa Jesús Manuel Ruiz, asegura que la joven se llama Ana y es hija de un conocido abogado de Almería. Según Ruiz, Ponce y su joven amor estuvieron juntos el pasado fin de semana en Mojácar Costa en la provincia de Almería. “Concretamente en la Urbanización Marina de la Torre con vista al campo de Golf y al mar. Ana quiso mostrar a su pareja su tierra de nacimiento e incluso Enrique ya conoce a los padres de su nueva ilusión. El pasado sábado, Enrique Ponce también conoció a unos amigos íntimos de su pareja. Entre ellos, se habla de boda”, asegura el periodista.