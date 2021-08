El mensaje de la examiga de Cayetano a Eva González: “Para cornada, la de Londres”

Sin noticias de Karelys Rodríguez desde hace varios meses, la examiga especial de Cayetano Rivera ha reaparecido después de la cogida que el pasado domingo sufrió el diestro en Guijuelo y que le causó la rotura de dos costillas. Un inesperado contratiempo que ha obligado al hijo de Paquirri a echar el freno y que, probablemente, le obligará a perderse buena parte de la temporada.

Pero, al margen de su estado de salud del hombre del que estuvo enamorada durante años, la abogada canaria lanza un mensaje - dirigido a todas luces a la mujer del torero, Eva González - y no duda en asegurar que “para cornada la de Londres”, en clara referencia a la ‘pillada’ a Cayetano cuando viajó a la capital inglesa para reencontrarse con la propia Karelys y fue portada de una conocida revista causando una gran crisis en su matrimonio con la modelo que, afortunadamente, lograron superar.

Muy misteriosa con si ha encontrado de nuevo el amor y asegurando que ha olvidado por completo al torero, Karelys deja claro que “fui yo la que no quiso seguir más con esto y menos mal que pasó lo de Londres porque fue lo que hizo que se acabara todo”, ha asegurado, dejando caer que si no les hubiesen pillado los paparrazi Cayetano y ella continuarían con su amistad especial

Por ello, y a pesar de que ya no queda nada entre ambos y no ha vuelto a saber nada del torero, hubo “sentimientos y compartimos cosas”, por lo que no ha dudado en preocuparse del estado de salud de Cayetano tras su cogida. “Me alegro de que esté bien. No le deseo mal a nadie y menos a una persona que...” ha confesado antes de interrumpirse y lanzar su ‘estocada’ a Eva González: “Aunque cornada la de Londres yo creo”, afirma, antes de aclarar que “yo a ella no tengo nada que decirle”.