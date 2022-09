El ‘magreo’ de Omar Sánchez, ex de Anabel Pantoja, en un programa televisión

Telecinco está emitiendo un nuevo programa llamado ‘Pesadilla en el Paraíso’ donde varias parejas conviven en una casa. Y en esta nueva entrega, el reality ha ofrecido imágenes de Marina Ruiz y Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, en un actitud cariñosa bajo las sábanas de una cama, mostrando gran complicidad entre ambos.

La joven ganó la primera prueba del líder y consiguió una llave de una habitación especial que podía compartir con uno de sus compañeros.

Marina no lo dudó y escogió al surfero. Así, los concursantes durmieron juntos y entre ellos comenzaron los roces. La participante le dio un masaje al canario y, cuando terminó, Marina se tumbó al lado de Omar y le pidió que le hiciese ‘la cucharita’.

Entonces, ambos se abrazaron y se taparon con las sábanas. “¿Me has dado un besito de buenas noches? Gracias, te vas feliz a dormir hoy” le dijo ella mientras se fundían en un abrazo.

Las imágenes no muestran más pero los protagonistas aseguraron a la mañana siguiente que no había pasado nada entre ambos y que no pretenden hacer nada delante de las cámaras.