El lado más personal del verdadero Maluma: agradece el apoyo de Anabel Pantoja y Belén Esteban

Maluma se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de “Los 40 Music Awards”. Y es que, pese a ser uno de los artistas que más éxitos está cosechando a nivel mundial en los últimos tiempos, no ha dudado en estar presente - a través de una conexión desde Estados Unidos - en uno de los Premios más importantes de la música española. Sencillo y más cercano de lo que pueda parecer en un primer momento, el colombiano habla del verdadero Maluma - Juan Luis en la intimidad - y del apoyo del público español, nombrando (aunque parezca mentira) a Anabel Pantoja y a Belén Esteban.

“Si soy sincero siempre tenía historias no tan positivas con los premios, siempre estaba nominado y nunca me he ganado nada, siempre ha sido muy raro, muy loco pero sin embargo que uno no está ahí para ganarse los premios, está ahí para compartir con su púbico, ese es el premio mayor, el cariño de la gente, que la gente te escuche, ese es el premio mayor pero estoy muy agradecido por las nominaciones y con los 40 por hacerme parte de esto”, asegura el cantante.

Con respecto a España afirma que siempre ha sido muy fan de la cultura española “desde que fui la primera vez me encantó, tengo una conexión muy bonita con mi gente de España, creo que eso se nota a leguas de la primera vez que hicimos un concierto allí, la historia que he escrito con España ha sido muy especial. Los extraño muchos y no veo la hora de que se acabe esta pandemia para ir a cantar”.

Su familia lo llama Juancho, aunque él dice que es el mismo. “Comparto cosas de cada uno. Está claro que Maluma está en un escenario y Juan Luis es quién está de puerta de casa hacia adentro. Para mí es importante respetar un poquito mi vida privada, todos tenemos ese derecho. Se me hace muy difícil por ser un artista y por estar en el medio pero sin embargo trato de separar un poquito eso, Juan Luis es esa persona que está con su familia y Maluma es el personaje que está encima de un escenario”, concluye.