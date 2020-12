Tras su exitoso paso por ‘Masterchef Celebrity’, Nicolás Coronado reconoce que seguirá ligado al mundo de la cocina porque realmente es algo que le apasiona. En esta ocasión el joven presentó un nuevo proyecto basado en el ‘Furoshiki’, una técnica japonesa ancestral que gira entorno a envolver tanto regalos como otro tipo de cosas, pero con todo un cariño, una paciencia, dándole valor no solo a lo que se envuelve sino al envoltorio en sí mismo.

Aunque ha sido un año complicado para él en el que ha tenido que decir adiós a personas tan querida para él como su abuela Lucía Bosé, Nicolás reconoce que no todo ha sido malo en este 2020 ya que también ha tenido momentos increíbles. Muy discreto siempre con su vida privada y la de sus familiares, el actor asegura que su tío Miguel Bosé es todo un padrazo con sus hijos para los que intenta buscar siempre lo mejor.

- Antes de pasar por “Masterchef”, te gustaba cocinar, seguirás cocinando después.

- Total, creo que no evolucionaré hacia la cocina moderna, eso tienes que tener un restaurante y que te vuelva loco, yo busco el sabor, seguiré haciendo mis guisos y mis cosas, claro que seguiré cocinando, el regalo más grande que me llevo de Masterchef es ese, tener un conocimiento para cocinar a la gente que quiero.

- ¿De quién te viene el gusto por la cocina?

- Yo vivo en el campo solo entonces no me queda otra para sobrevivir que cocinar. Al final yo vivía un poco como un monje, con mi bol de arroz y por ahí. Ahora lo que me falta un poco es tiempo porque igual que para ponerse a pintar, para ponerse a cocinar que es crear, al final tienes que tener la mente bastante despejada, como tengo tantas cosas ahora en mente, estoy deseando que termine un poquito estas semanitas laborales, cerrar el móvil y dedicarme a cocinar a mi familia y poner en practica todo lo que he aprendido.

- ¿Cómo es vivir en el campo?

- Te lo recomiendo. Yo la verdad es que tuve la suerte de crecer en el campo, luego me vine a la ciudad, pero crecí en el campo y entonces cogí un poco esa conexión con el mundo natural que nunca he perdido. Yo necesito árboles, animales, ver el sol salir y ponerse.

- Al estar tan solitario te costará encontrar pareja.

- Creo que lo importante es saber estar bien uno solo para que no sea una necesidad esa pareja, que realmente si empiezas una aventura con alguien, que sea un alguien de verdad, que no sea por estar solo. Yo necesito una veterinaria japonesa.

- ¿Tu hermana Candela seguirá los pasos de la familia en el mundo de la interpretación?

- Yo sé que ella tiene el gusanillo de que quiere probarse, creo que es un paso que puedes querer, pero luego te tienes que probar, a ver cuál es el amor que se te despierta a esta profesión. Creo que estamos en un momento que cada vez más tarde tenemos la seguridad de cuál es nuestro camino. A los 18 años puedes tener ideas varias, pero todavía la vida tiene que hacer lo suyo.

- Es una profesión bonita.

- Es una profesión maravillosa que te permite jugar, seguir siendo un niño que juega siempre lo que pasa es que es verdad que es una profesión que tiene cierta inestabilidad. Hay épocas de trabajo y épocas que no. Si quieres ser actor es una realidad que hay que tener presente.

- Te catalogan como ‘místico’.

- Más que místico, creo que soy una persona con una conciencia espiritual bastante despierta y creo que el término místico es el que utilizan los demás desde fuera cuando no te entienden. Creo que hay un plano energético, espiritual y que pongamos más conciencia o menos, a todos nos afecta y todos vivimos ahí.

- Tú has tenido una abuela muy especial, la gran Lucía Bosé, como fue perderla este año.

- La verdad es que me ha sorprendido que creo que hemos tenido una relación tan sana que mi sensación es cómo después de Navidad que dices, hasta luego, nos veremos. Mi sensación no es de pérdida, es de nos volveremos a ver. Creo que es una manera muy sana de encarar todo esto, no hay por qué irse a la pena, a la tristeza, necesariamente. A veces no queda otra.

- Lo que está viviendo tu tío Miguel Bosé con la custodia de los niños. ¿Cómo le ves a él como padre?

- La verdad, si te soy sincero, estoy tan a mis cosas que no veo la tele. Sabes tú más que yo. Creo que soy muy respetuoso con lo que cada uno elige a la hora de contar de su vida personal, si alguien decide no contar, no quiero ser yo el que cuente. Te puedo decir que es un padrazo y que sé que cada cosa que haga, la hará buscando el mayor bienestar de los pequeños.

- Luego también se metió en polémicas en el tema del coronavirus.

- Creo que hay un gran misticismo, un gran misterio en todo esto que ha pasado y claro que hay opiniones, opiniones diferentes pero lo que no hay es una gran verdad. No tenemos una verdad clara y siempre habrá misterio, pasarán unos años y no sabremos de dónde vino esto. Creo que podemos tener opiniones y tenemos que ser consecuentes con que cada uno tiene la suya y así seguirá siendo.

- ¿Tu opinión es diferente?

- No me postulo, si se dice así.

- ¿Algún proyecto?

- Ahora empiezo una película que se llama Stoyan, nos iremos a Bulgaria, a pasar un poquito de frío. Es una película muy espiritual, habla de que para seguir adelante hay que perdonar, personarse así mismo, así que tiene un mensaje muy bonito.

- ¿Qué le pides al próximo año?

- Creo que ha sido un año que es verdad que ha habido cosas muy difíciles, pero también ha habido perlas tan bonitas que estoy tan agradecido... estoy agradeciendo el hoy, el aquí y todavía no me he proyectado a ver qué quiero para el año que viene.

- ¿Cómo se presentan las navidades?

- Se vendrá mi madre y mi hermana y algún amigo o amiga que se quede desperdigado estas Navidades. Haremos cocinitas interminables.