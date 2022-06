El inesperado amigo de Isa Pantoja y Asraf Beno

El mundo es una caja de pañuelos y los famosos no dejan de sorprender. Estas son las conclusiones a las que se llega después de pillar a Isa Pantoja y Asraf Beno compartiendo mesa y mantel nada menos que con el presentador Pedro Ruiz. ¿Cuál es la relación que une a la hija de Isabel Pantoja y a su novio con uno de los showman más veteranos y populares de nuestro país?

La verdad es que poco se sabe, y la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ tampoco lo ha aclarado, pero de lo que no cabe duda es del buen rollito que hay entre Isa y el humorista.

Feliz por el regreso de su madre a los escenarios el próximo 8 de julio durante la final de Mr Gay Pride 2022 - un tema del que reconoce que no ha hablado con ella aunque su relación es fluida en los últimos tiempos - la hija de Isabel Pantoja no ha dudado en pedir públicamente trabajo para la tonadillera por el efecto positivo que tiene sobre ella subirse a los escenarios: “Todo lo que sean proyectos artísticos le van a venir súper bien, ojalá pudiese hacer más, le llena de alegría y le reconforta mucho tener a su público”.

Por eso, Isa Pantoja no duda en hacer oídos sordos a las críticas de una de las teloneras de su madre en Argentina, que ha denunciado que la tonadillera no se portó bien con ella: “Yo no tengo ni idea, pero en el tema profesional es bastante estricta, siempre buscando lo mejor para que el show siga adelante. No sé qué tipo de problemas ha tenido pero mi madre es profesional, hay que estar a la altura”.

Más enamorados que nunca, Isa y Asraf adelantan que su boda está más próxima que nunca y, cuando acabe ‘Supervivientes’, “queremos hacer un viaje a Marruecos que ya han abierto las fronteras para ver los sitios, que hay que verlos en persona aunque los veas en fotos” y decidir dónde se darán el sí quiero.

Un enlace en el que estarán presentes tanto Anabel Pantoja como Anuar, el hermano de Asraf y último expulsado del reality? ¿Qué les parece el affaire de la prima de Isa con Yulen?