El Festival de Cine de Cannes nunca defrauda. Durante unos días, cine, glamour y moda van de la mano y convierten a la preciosa localidad francesa en el epicentro del mundo tanto para los cinéfilos como para los que adoran la moda.

Y, si hablamos de moda, no podemos pasar por alto el look más espectacular que nos ha dejado la alfombra roja del Festival este fin de semana, y que no es otro que el protagonizado por Bella Hadid. Una espectacular aparición que nos ha dejado totalmente boquiabiertos y que confirma el resurgimiento definitivo de Schiaparelli Haute Couture que, después de una etapa complicada, vuelve a posicionarse como una de las firmas elegidas por las celebrities para las grandes citas y de las que más se hablará en los próximos meses.