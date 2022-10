El importante paso que quiere dar Yulen Pereira con Anabel Pantoja

Más felices y enamorados que nunca. Así están Anabel Pantoja y Yulen Pereira, que alejado del foco mediático y centrado en su carrera deportiva desde que acabó el verano, no ha dudado en arropar a su novia en la presentación de su nueva colección de joyas.

“No podía faltar. Hoy la protagonista es Anabel y estoy aquí por ella” ha confesado con una sonrisa, demostrando que su relación marcha a las mil maravillas a pesar de que muchos aseguraban que no iban a durar ni un telediario cuando saliesen de ‘Supervivientes’.

Apoyándola de un modo incondicional en estos delicados momentos por la delicada salud de Bernardo Pantoja - sobre la que Yulen no habla porque, en sus propias palabras, “son temas familiares muy personales y yo ahí no me meto” - el esgrimista comenta que lo único que le importa “es que ella esté bien, que se sienta contenta, feliz, arropada”. “Esa es mi misión. Estar con tu pareja y que ella esté lo mejor posible” añade.

Una felicidad por la que pasa, como reconoce, por “planes a corto plazo” como “vivir juntos”, lo que implicaría que Anabel dejase de estar a caballo entre Sevilla y Canarias: “ya estoy loco porque se venga para acá. La estoy trayendo a Madrid, así que estoy tirando para casa a ver si cuela. Muy contentos, buscando, haciendo planes de presente y de futuro. Me la estoy trayendo”.

Tan consolidada está su relación que, ¿ha conocido ya a Isabel Pantoja? Yulen desvela que “todavía no”. “Ella está liada con lo de la gira, está con la gira, pero seguramente en algún momento la conoceré, seguro que la conocemos pronto” añade, admitiendo sus nervios ante su primer encuentro con la tonadillera: “Me pongo nervioso con todo”.