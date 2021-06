El hijo de Rocío Carrasco, roto de dolor

La familia Flores-Carrasco vive uno de su momentos más delicados y tristes desde que Rocío Carrasco decidiera contar su verdad en la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Un testimonio que no ha dejado indiferente a nadie, que tiene tantos defensores como detractores y que en su segunda parte hará extensible a la familia Ortega Cano-Mohedano, la cual estará en el punto de mira en los episodios que conformarán ‘En el nombre de Rocío’.

Lo más afectados y aludidos tras esta primera entrega, sin duda, han sido los nietos de Rocío Jurado, Rocío y David Flores. Ambos viven alejados de su madre desde hace años y la situación no parece ser reversible tras los últimos acontecimientos. De ahí, la tristeza del pequeño de la familia.

David Flores se dirigió apesadumbrado a la tienda de la mujer de su padre, Olga Moreno, quien se encuentra concursando y desahogándose sobre las vicisitudes de su vida en ‘Supervivientes’. A las puertas del establecimiento, David fue recibido y consolado por aun amigo con el que se fundió en un prolongado y sentido abrazo. No cabe duda de que, al igual que su hermana Rocío, su vida no atraviesa uno de los mejores momentos ni el más agradable. Pero como no hay nada más reconfortante que sentirse querido, tras este aliento recibido, David se recompuso, esbozó una sonrisa en señal de agradecimiento y chocó su mano con su amigo, gran apoyo y consuelo en este difícil trance.