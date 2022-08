El grave problema que padeció Luis Fonsi en el peor momento de su vida

Este sábado pudimos ver en ‘Déjate querer’ -programa que presenta Toñi Moreno- a Luis Fonsi como invitado especial. El cantante daba una entrevista en la que hablaba con la máxima sinceridad sobre uno de los peores momentos de su vida: cuando sufrió una depresión que le obligó a retirarse por un tiempo de la música.

Con tan solo 11 años el artista se marchaba de Puerto Rico a Orlando para hacerse un hueco en la música y, aunque era su único objetivo y estaba de lo más motivado, no fue una tarea fácil. Fue entonces cuando vivió su primer bache emocional: “Fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo”.

La segunda crisis personal a la que se enfrentó ocurrió cuando se encontraba en el conservatorio, allí no se identificaba con ninguno de los jóvenes por sus gustos clásicos... pero la fuerza del artista le han llevado a convertirse, a pesar de todas estas piedras en el camino, en uno de los cantantes internacionales con mayor repercusión en el mundo de la música.

Fonsi acudía al programa para darle una sorpresa a Amanda, una mujer que pasa por un momento complicado y no dudaba en darle su mejor consejo: “Pensé que deshacerme de la música era lo que necesitaba, pero era un momento de rabia... la música encontró su manera de regresar a mi vida de nuevo y la usé como mi escudo, como mi arma para luchar conmigo mismo”. De esta manera, el cantante mostraba su faceta más personal y lograba empatizar más con ese público que le sigue desde sus inicios.