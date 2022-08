El gran regalo que le “ha dado la vida” a Antonio Banderas

Antonio Banderas ha acudido a la gala benéfica que ha organizado Starlite en Marbella, y no podía asistir mejor acompañado que junto a su mujer, Nikole Kimpel. Ambos posaban ante las cámaras antes de que el actor tuviera el honor de presentar dicha gala.

En esta noche tan especial para el actor, donde han podido ver cantar hasta a Francisco Rivera, el actor reconoce que lo más importante de la gala es disfrutar y llegar a conseguir el objetivo: “Hay grandes cantantes en el escenario. Va a ser una gala muy bonita y esperamos cumplir con el objetivo que es recaudar fondos para cumplir con nuestros objetivos fundacionales”.

Tras ocho años de relación, Antonio Banderas reconoce lo feliz que es junto a su pareja y, haciendo referencia a una entrevista anterior, se deshace en elogios a Nikole Kimpel: “Hablé de ti como uno de los regalos que me ha dado la vida y es verdad. Me encuentro muy a gusto, he conseguido una estabilidad muy grande los últimos ocho años que me ha ayudado a vivir”.

Además, la empresaria reconoce que tiene muy buena relación con la hija de Antonio Banderas: “Muy bien, me llevo genial con su hija, es encantadora. Va a regresar ahora a fin de mes”.

Por otra parte, con motivo del reciente cumpleaños de Antonio Banderas, Nikole asegura que pudieron celebrar el gran día rodeados de amigos en su casa de Málaga: “Hemos hecho una fiesta en casa, en Málaga, en la terraza. Muy divertido, no con mucha gente pero con los amigos y muy divertido”.

La empresaria ha querido desvelar cuál fue su regalo de cumpleaños para el actor y productor: “Le regalé las gafas que puede escuchar música cuando se va a correr o cuando está en casa disfrutando del sol”.