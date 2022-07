El gran apoyo familiar de Anabel Pantoja fuera de la isla de ‘Supervivientes’

Isa Pantoja ha estado esta mañana en ‘El programa del verano’ y como no podía ser de otra manera, ha mostrado su opinión más sincera sobre las polémicas que hay servidas en su familia y sobre el concurso que está llevando a cabo su prima Anabel Pantoja en ‘Supervivientes 2022’.

En cuanto al mensaje que el amigo de la concursante le dio a esta sobre sus familiares, asegurándola que todos la estaban apoyando, Isa Pantoja ha dejado claro que le dijo eso para no preocuparla: “para que no se rayase y pensara más de la cuenta no le quiso decir la verdad, yo no sé qué problemas han tenido ellos antes. Su relación con Kiko no estaba muy bien, tampoco entendería que pusiera mensajes apoyando a Anabel si hay un distanciamiento antes. Allí la tiene que decir lo que tiene que escuchar”.

La joven ha dejado claro que: “yo la defiendo porque quiero, me ha dejado esa misión, siento que lo he hecho muy bien y si me tiene que decir algo, me lo dirá a mí” y en cuanto a Yulen, asegura que le ha sorprendido para bien: “le he visto un chico súper humilde, majo. Cuando he visto la entrevista me ha transmitido todo lo que ha contado. Me ha dado muy buena impresión”.

Isa entiende que a su prima Anabel Pantoja “le ha traído consecuencias” no defender en algunos aspectos del pasado a su hermano: “al final si hay alguien tu quieres y lo está haciendo mal, no te posiciones o se lo puedes decir. No porque gracias a mi hermano esté en televisión tiene que callarse”.

Sobre si Anabel fue injusta con ella al nombrarla muy poco en su puente de las emociones, Isa confiesa que: “yo quiero pensar que no me menciona porque conmigo están las cosas bien, sabe que mi hermano no tiene tanta paciencia como yo y yo creo que va por ahí”.

Isa piensa que Anabel tenía claro: “que no iba a recibir una llamada de mi madre, ella sabe cómo está. Con mi tío tiene un vínculo muy fuerte, tanto con mi madre como con su tío Agustín, ella siempre ha estado”. Además, apuesta porque su prima hará por ver a los hijos de Kiko cuando regrese a España: “Anabel cuando llegue hará el amago de ver a mis sobrinas, pero recuerdo que la última vez que fue a ver a mi hermano, no llegaron a tener una conversación. Yo pienso que piensa mucho en Albertito, tienen una relación muy especial”.