Tony, el que fuera guardaespaldas de Rocío Carrasco y Antonio David Flores durante su época en Argentona ha decidido dar un paso al frente y narrar sus vivencias hace 25 años junto a la expareja, confesando que presenció “malos tratos” del exguardia civil a su entonces pareja y asegurando que el malagueño era “prepotente”, “chulito” y que “se creía Rocío Jurado”.

Ahora, de regreso en su ciudad natal, Tony se reafirma en sus declaraciones y desvela que, si se reabriese la causa judicial entre Rocío y Antonio David estaría dispuesto a testificar a favor de la hija de Rocío Jurado y contar la verdad de lo que presenció hace más de dos décadas entre la expareja.

- Hola Tony quería preguntarte por el comportamiento de Antonio David con Rocío Carrasco, presenciaste que no era demasiado cariñoso...

- Sí, sí, eso ya lo he comentado en varias ocasiones.

- ¿Crees que no le hacia sentirse a gusto con su físico? ¿Qué se hizo la liposucción por los comentarios despectivos de Antonio David?

- Sí, eso lo he dicho en varias entrevista y es verdad. Rocío se sentía por lo que decía David. David hacía referencia a su físico. Incluso los insultos que le hacía eran mucho metiéndose con su físico.

- ¿Crees que Antonio David pagó con ella que le echaran de la guardia civil como contó ella en su documental?

- Bueno, no lo sé. Pero bueno algo sí tendría que ver.

- La que en aquel entonces era tu pareja fue niñera de Rocío, ¿cómo era el trato de Antonio David y de Rocío con la niña? ¿Veías buen trato por parte de los dos? Se ha comentado que Rocío no se ocupaba de los niños ¿cómo los describirías como padres?

- Cuando estaban en Argentona el trato... Los dos eran buenos padres. Yo no puedo decir nada porque a Rocío la trataban muy bien y yo ahí no puedo decir nada. Lo que hicieron cuando estaban en Madrid no entro porque no estaba. El trato que tenían con la niña pequeña, con Rocío, los dos la trataban muy bien.

- ¿Estarías dispuesto a testificar a favor de Rocío Carrasco como haría Cristina cárdenas?

- Sí ¿por qué no? Lo que he contado es la verdad, lo que he vivido con ellos. Ha sido mucho tiempo lo que vivido con ellos, tres años y si vas con la verdad por delante no tienes ningún problema. Lo que ha contado Cristina, de lo que no veo no puedo opinar.

- Antonio David está dispuesto a demandar a todo aquel que hable de él insinuando los malos tratos ¿tienes miedo de que te pueda denunciar?

- No porque, te vuelvo a repetir, cuando uno va diciendo la verdad no tengo ningún problema. Que me pueda demandar por decir la verdad se tendría que demostrar en un juicio también. Es la palabra suya contra la mía. Lo que puedo demostrar es lo que he visto.

- ¿No era la relación de una pareja enamorada?

- Al principio sí, pero últimamente se fue deteriorando la pareja.

- ¿Por qué crees que a Rocío Carrasco no se le cae la venda de los ojos crees que era por esa rebeldía de no darle la razón a sus padres de que se había equivocado?

- Prefiero no decir nada ahí.

- ¿Crees que ella estaba más enamorada que él?

- ¿Ella? Sí hombre. De hecho se fue de Chipiona donde estaba ella para venirse con David. Una persona cuando hace eso y deja a su familia es porque estaba enamorada. Luego el trato que le diera David más adelante pues bueno su madre Rocío no la apoyaba mucho en ese sentido, eso ya se sabe.

- Cuando Rocío Jurado y Ortega venían a visitarla ¿cómo era la relación con David? ¿Le tenía aprecio?

- David cuando venía Rocío Jurado cambiaba un poco para que su madre viera que estaba más pendiente de su hija, que la quería un montón, pero no. Era más cariñoso con ella, pero en realidad no era así.

- ¿Te consta que Antonio David lo grababa todo por lo que pudiera pasar después como ha dicho Cristina?

- No lo sé, pero bueno uno no tiene que tener problemas, si uno dice la verdad, aunque te graben... a mí me da igual que me graben. No tengo ningún problema.

- A raíz de todo esto, de tu intervención en televisión ¿Rocío Carrasco o sus abogados se han puesto en contacto contigo?

- De momento no.

- ¿Si lo hicieran estarías al lado de Rocío?

- Sí claro. Yo la voy a apoyar a ella. sí, sí. Si pasara al revés igual.

- ¿A qué te refieres?

- Yo le tenía aprecio a los dos. Además era amigos míos. Si él en algún momento necesitara una mano de mí o que le hubiera apoyado lo hubiese hecho igual. En este sentido al ver que Rocío, porque desconocía todo esto.