El ex de Isabel Pantoja que la recuerda como un “volcán”

José Coronado no para. El actor, de 65 años, encadena proyecto tras proyecto y este miércoles ha presentado en Málaga la nueva serie de Netflix, ‘La chica de nieve’, que protagoniza junto a Milena Smit y que, basada en la novela homónima de Javier Castillo, promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada.

En ella interpreta a un periodista que, de la mano de una compañera (Milena) investiga la desaparición de una niña de tres años en Málaga durante la cabalgata de Reyes de 2010: “Es una miniserie que engancha, gusta, tiene calidad, cuenta cosas interesantes, está bien interpretada y va a dejar al espectador satisfecho” apunta el actor, confesando que tras los 185 capítulos de la recordada serie ‘Periodistas’ se ha sentido en su propia piel volviendo a interpretar a uno.

“Me hubiese encantado ser periodista. Hay una cierta similitud con ser actor porque ambos nos llevamos el trabajo a casa” añade, revelando que de haberse dedicado a la información hubiese tirado hacia la política. En sentido figurado claro, ya que como asegura, aunque le gusta “ni de coña cambio Moncloa por estar en mi serie y siendo actor”.

Encantado con la experiencia de haber trabajado con una de las grandes relevaciones del momento, Milena Smit, Coronado apunta que “es un animal cinematográfico. La cámara la quiere, es especial, te da la réplica y como actor no puedes tener a nadie mejor, te trasmite una verdad y organicidad sublime”. “Es pequeñita pero ya te digo que es una bestia” asegura, rendido al talento de su compañera.

Y hablando de la juventud que viene pidiendo paso en el cine español, imposible no preguntar a José por su hijo, Nicolás Coronado, con el que tiene una relación muy especial. “Es un buen tipo y es lo importante. Está en el campo con sus perros, sus gallinas y está feliz. Es mi gran gurú, es el que me enseña porque yo soy empírico y me dice: ‘párate un poco, medita, reflexiona’ y me abre puertas que me gustan” reconoce.

Muy discreto con su vida personal y sin confirmar ni desmentir si continúa su relación con Irene López, el actor tampoco ha querido pronunciarse sobre la historia de amor que vivió con Isabel Pantoja cuando ambos protagonizaron, en el año 1990, ‘Yo soy esa’: “El personaje mío estaba en la película, pero es de lo único que he hablado. Nunca he hablado de mi vida real” zanja.

A pesar del paso de los años sigue teniendo cariño por la tonadillera y, afirmando que es “historia de España, un volcán y una maravilla”, le ha deseado lo mejor de cara a la gira por Estados Unidos que comenzará en pocos días: “Que le vaya muy bien, claro, lo mejor le deseo, que le vaya bonito”