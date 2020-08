Joaquín Giménez, el joven que mantuvo una relación con Ana Soria antes de que esta comenzara su idilio con Enrique Ponce, realizó su primera aparición televisiva este sábado en el programa ‘Viva la vida’. Durante su intervención en el plató se mostró cauto y respetuoso con Ana y no solo porque había recibido, vía burofax, una advertencia del despacho de abogados del torero, sino porque, según dijo, aún le guarda cariño a la que fuera su novia durante unos meses.

Pero durante el transcurso de la tarde la situación dio un giro de 180 grados y a Joaquín comenzaron a no cuadrarle las fechas. Ana comenzó su amistad con Enrique Ponce mientras mantenía una relación con él, algo ante lo que Joaquín se mostró molesto “Hoy nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Las fechas no cuadran” sentenció al salir del restaurante madrileño donde disfrutó de una comprometedora cena en compañía de algunos colaboradores del programa.

Visiblemente contrariado, Joaquín sentenció “Ya hablaremos. No tengo ningún miedo”, en una clara declaración de intenciones que deja patente que el ex de Ana Soria está dispuesto a seguir desvelando detalles de la relación que mantuvieron. De la bronca que protagonizó la pareja en plena playa y que llamó la atención de un socorrista, quien la ha sacado a la luz pública, no quiso hacer comentarios. Pero sí deja una puerta abierta a contar que se siente engañado ya que todo apunta a que Ana comenzó su relación con Enrique cuando aun estaban juntos: “obviamente”, dijo Joaquín al darse cuenta del verdadero ‘timeline’ de este romance entre el torero y la estudiante.