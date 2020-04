El esclarecedor 'PoliDeluxe' que desvela la mala relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego

Terelu Campos y el resto de su familia han vuelto a ser protagonistas de Sábado Deluxe, sin ni si quiera sentarse en el plató de Telecinco pero recibiendo igualmente los duros dardos de todos los colaboradores.

Después de que está semana los colaboradores de Sálvame valorasen si la hija de María Teresa Campos era una persona "soberbia, egocéntrica, elitista, mala profesional y pelota", tal y como Miguel Friguenti había valorado de ella, algunos de los rostros más conocidos del programa se sometieron al polígrafo de Conchita para descubrir si lo que dicen de Terelu es cierto o no.

Antonio David Flores es considerado enemigo público de la familia Campos por ser el ex marido de Rocío Carrasco, y es por todos conocidos la mala relación con la colaboradora por lo que no extraño cuando se sentó en el PoliDeluxe. El ex guardia civil aseguró que ha presenciado momentos en los que Terelu ha despilfarrado el dinero en Marbella, pero el polígrafo determinó que mentía. Eso sí, confesó que las Campos se habían acercado a la hija de Rocío Jurado por interés: "Nosotros como matrimonio estábamos en la pompa mediática. María Teresa como buena profesional, quería arrastrar a Rocío y que colaborara en su programa", explicaba.

Kiko Matamoros por su parte, aseguraba que Terelu disfruta siendo el centro de todas las miradas a pesar de las críticas y aseguraba: "creo que el precio que paga es mucho más alto que la satisfacción dudosa de ser protagonista". Eso sí, el colaborador quiso tener unas palabras de apoyo y compartir una reflexión sobre la dureza con la que la vida ha golpeado a Terelu: "Terelu ha sido una persona que a pesar de haber vivido en su juventud un episodio dramático, la vida le había premiado con muchas cosas. Fue presentadora de éxito quizá muy pronto, tenía una proyección de futuro para ser lo que ha sido su madre, ha vivido en un confort económico y social alto. Tuvo que doblar la rodilla, ponerse a trabajar como colaboradora, y yo creo que eso ni en sus peores pesadillas le pasaba por la cabeza. Además, sus problemas de salud le han castigado física y psicológicamente, la vida la he sacudido últimamente con mucha dureza".

Alonso Caparrós también quiso cargar contra el famoso clan y confesaba finalmente que se trataba a un acto de rencor porque Terelu no le apoyo en su participación en el programa que ella presentaba, terminando desvelando que: "Me cae mal".

Pero uno de los más duros con Carmen Borrego y Terelu fue sin duda Antonio Montero, que desvelaba con la ayuda del polígrafo que las hermanas no se soportan. Además, aseguraba que la hija de María Teresa le había amenazado por lo que podía contar en el programa: "Me soltó una pequeña amenaza. Me dijo que no veía el programa pero que lo ve quien lo tiene que ver", haciendo referencia a sus abogados.

Tras la revelación que hacía Montero de la relación entre las hermanas, María Patiño desvelaba un episodio en el que a Terelu iba a ir a buscarla a la salida del programa un familiar muy cercano, con los que había quedado para cenar, y la dieron plantón por no defender como les hubiera gustado a Carmen Borrego.