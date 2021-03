El enésimo retoque estético de María Patiño

“Por fin os cuento el secreto que muchos de vosotr@s intuíais. Me he hecho una Lipo Vaser para definir los abdominales y estilizar la cintura, la misma operación que mi compañera Gema López. ¡Y me alucina el resultado que han conseguido! Me he puesto este outfit para que apreciéis como me ha quedado el abdomen. No veo el momento de lucirlo en la playa. ¿Qué os parece?” así lo ha contado María por redes sociales.

En definitiva, la presentadora de ‘Socialité’ se ha hecho un liposucción vaser con la que se ha definido los abdominales y estilizado la cintura. Con esa imagen que ha colgado en su perfil de Instagram podemos ver el espectacular resultado que ahora ya luce María Patiño.