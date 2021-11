El emotivo reencuentro de Olga Moreno y Marta López para acallar rumores

Durante muchas semanas se ha hablado de la separación entre Antonio David Flores y Olga Moreno. La voz cantante la tenía una revista de tirada nacional que exponía en exclusiva y portada la gran noticia. Al principio se negó la información, pero días más tardes, era el propio exguardia civil el que utilizaba los medios de comunicación para confirmar la noticia.

Desde entonces, todo lo que han ido saliendo han sido especulaciones porque no hemos oído nuevamente ni a Antonio David Flores, ni a Olga Moreno. Eso sí, Marta López, gran amiga de ésta última ha estado hablando con ella en todo momento, pero no ha confesado cómo se ha llevado a cabo esta separación de la que todavía no tenemos datos suficientes.

Este viernes se ha producido un reencuentro de lo más íntimo y emotivo. Marta López, Alejandro Albalá y Olga Moreno se han visto y se han dejado ver de lo más sonrientes en las redes sociales, demostrando así que la amistad que iniciaron en ‘Supervivientes’ sigue estando a día de hoy.

Olga Moreno se fotografió con ambos, pero sobre todo llama la atención la imagen con Marta López, a la que se le ha acusado de vender una amistad que no era verdadera y que lejos de ser real, era un montaje y unas invenciones. Lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas y demuestran no solo la buena relación que existe, sino la complicidad que hay entre todos ellos.