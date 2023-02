El emotivo gesto de Victoria Federica con el torero Roca Rey

Tarde especial e inolvidable para Victoria Federica, que este miércoles ha recibido un premio por su apoyo a la tauromaquia durante la presentación en Las Ventas del cartel de la próxima Feria de San Isidro. Un evento en el que coincidió con otros rostros conocidos como Gloria Camila, José Ortega Cano, Omar Montes, Mariló Montero, Carmen Lomana o Jose Mari Manzanares entre otros y en el que no solo se convirtió en protagonista por su espectacular estilismo de inspiración taurino, sino también por el emotivo discurso con el que agradeció a su madre y a su abuelo, el Rey Juan Carlos, que le transmitiesen su amor por los toros.

Más cómoda que nunca frente a las cámaras, Victoria acaparó una vez más todas las miradas por su elegancia, con un total look de la colección crucero 2023 de Dior. Camisa negra con cuello acordeón y chaleco con bordados a juego con una torera con bolsillos laterales, pantalones beige rematados en botonadura y, como complementos, el exclusivo bolso Saddle Bag de Dior, cuyo precio es 3.500 euros.

Minutos después de dejarnos impactados por su elegancia a su paso por el photocall - donde, fiel a su costumbre, evitó atender a la prensa - la influencer se subía al escenario para recoger el premio ‘Juventud y Tauromaquia’ por su apoyo a la fiesta nacional y, superando su timidez, daba un comedido discurso en el que no faltaron palabras de agradecimiento para su familia: “Esta es una bonita herencia recibida de mi familia; desde mi bisabuela Doña María de las Mercedes, Condesa de Barcelona; de mi abuelo SM el Rey Don Juan Carlos y en especial de mi madre, que con tanto cariño me lo han transmitido. Muchas han sido las tardes de toro que he compartido con ellos, que tanto hemos disfrutado y continuaremos disfrutando, mostrando siempre nuestro apoyo y cercanía a todos vosotros”.

Además, Victoria fue la encargada de recoger el premio al “Torero de la temporada” en nombre de Andrés Roca Rey, con el que se la relacionó a finales del verano pasado. Sonriente, la hija de la Infanta Elena confesaba que “cuando supo que no podía venir a recogerlo personalmente me pidió que lo hiciera en su lugar por la amistad que nos une. Es un orgullo poder recoger este premio en nombre de mi amigo, un torero al que admiro dentro y fuera de la plaza”.

Tras el acto, la sobrina de Felipe VI se mostraba más habladora que de costumbre y, de lo más sonriente, agradecía las felicitaciones de la prensa por el premio. Sin embargo, y tras asegurar que todos están “muy bien”, Victoria ha evitado contar cómo fue el reencuentro de toda la Familia Real en Atenas en el último adiós al Rey Constantino de Grecia, qué hay de cierto en que Froilán se ha mudado a Abu Dabi con Don Juan Carlos o qué le parece que su prima, la Infanta Sofía, quiera jugar en un equipo de fútbol femenino.