El ejercicio clave que Ana Peleteiro realiza durante su embarazo

Ana Peleteiro ha sido en los últimos años una de las mejores atletas españolas. Y esto no es un decir por decir, ya que en el pasado año fue nombrada mejor atleta española por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) tras conseguir, por ejemplo, una magnífica medalla de bronce en Triple Salto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La carrera de la gallega ha dado un parón, pero este no ha sido debido a una lesión o una caída en su rendimiento, sino que ha sido por una gran noticia. Y es que Ana ha abandonado momentáneamente la disciplina competitiva por estar embaraza, aunque, que no compita no significa que no se siga cuidando haciendo ejercicio.

La medallista olímpica va mostrándo en redes la evolución de este embarazo y ha reconocido recientemente la forma en la que se ha adaptado la vida de toda una deportista de élite. Peleteiro ha compartido en su Instragram el que para ella es el ejercicio más importante para realizar durante el embarazo.

Esta actividad se trata de “los ‘abracitos’ o activación de transverso” que Ana describe de la siguiente manera: “Es uno de los ejercicios más importantes durante toda la etapa de gestación, ya que favorece la correcta colocación del bebé de cara al parto y minimiza las secuelas del posparto ayudando a la musculatura abdominal para que quede en mejor estado”.