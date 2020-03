El ‘dramón’ de Belén Esteban: llora por no poder ir a trabajar a ‘Sálvame’

Belén Esteban se ha sumado a los miles de españoles que estos días se encuentran en grave riesgo por la pandemia de coronavirus COVID-19 que estamos viviendo. La diabetes que sufre la colaboradora la ha llevado a tomar la decisión de recluirse en casa y no salir ni para hacer la compra, pues su endocrino así se lo ha pedido.

Desde el sábado pasado Belén se encuentra en su chalet de Paracuellos del Jarama donde sigue atentamente a sus compañeros de ‘Sálvame’. Así, la colaboradora ha querido entrar en directo para saludarles y hablar con Jorge Javier Vázquez vía Skype.

Sin miedo pero sí con nerviosismo, así afronta Belén esta cuarentena: “Tengo que tener mucho cuidado, no tengo miedo, pero estoy un poco inquieta”. Además, para la ex de Jesulín de Ubrique esta situación de no poder ir a trabajar como cada tarde le ha afectado psicológicamente: “Es la primera vez que he llorado por no ir a trabajar”.

En lo referente a su marido, Miguel Marcos, Belén ha asegurado que tiene equipo de alta protección al ser conductor de ambulancias. Él mismo le ha pedido a su mujer que guarde pacientemente la cuarentena por su bien: “Me dice que no tengo que salir para nada porque al tener azúcar soy de muy alto riesgo”.