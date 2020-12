El drama del novio de Isa Pantoja: “Me dijeron que me moría en menos de un año”

Asraf e Isa Pantoja se sentaron en ‘Volverte a ver’ para hablar de su relación, pero sobre todo para que el modelo le diese una sorpresa a la que se supone es el amor de su vida. Una entrevista que, recordemos, se llevaba a cabo antes de que entrasen en ‘La casa fuerte’ y que se ha emitido este viernes... ahora todo cobra más sentido que antes porque la hija de la tonadillera no duda en hablar de la situación en la que dejó a su madre y a Kiko Rivera.

Para entender el mensaje que Asraf le ha mandado a Isa Pantoja en el programa, hay que recordar que él iba a entrar en Supervivientes, pero no lo hace porque los resultados de las pruebas médicas dieron un diagnóstico muy negativo: “Yo me preocupé mucho, siguieron con los exámenes médicos y me dijeron que me moría en menos de un año. Yo decidí no decirle nada a Isa para ahorrarle a ella sufrimiento, nadie sabía esto, se están enterando ahora mismo, sospechaban algo por Supervivientes, pero en verdad era por un tema de salud. Todavía no sé cómo lo asimilé”.

Cuando Isa Pantoja ha entrado en plató, ha sido el propio Asraf el que le ha contado el motivo por el que ha estado raro con ella y con los demás estos meses de atrás: “Sé que me has visto raro estos meses, era en verdad porque estaba mal internamente, por unos temas de salud, me encontraron una anomalía en los pulmones y he estado muy mal porque me dijeron que era una cosa muy mala, lo he estado pasando muy mal. Quería decirte que gracias a dios he superado todo este trozo, me han dicho que estoy bien, que no es tan malo como pensaba y que entre nosotros no quiero que haya nada que ocultar y quiero entrar en la casa libres de nada, diciéndote todo lo que me pasa y quiero que me perdones esa mentirijilla, que la hice por ti, para no darte pena, no te sintieses mal. Estaba mal de salud y ya está bien, ya está todo bien y ya está. Ya que nos vamos a casar pronto, ser sincero contigo”.

Isa Pantoja se ha quedado de piedra y le ha explicado a Carlos Sobera que no le extraña que se lo haya guardado para él porque le conoce muy bien, y además ha reconocido que le cuesta mucho empatizar con los demás.

La hija de Isabel Pantoja ha hablado sobre la cantante y sobre cómo la vio ella en el momento que entró por teléfono en la entrevista que concedió Kiko Rivera para aclarar la supuesta infidelidad que había cometido a su mujer Irene: “Angustiada, mi madre es verdad que para ella es muy complicado porque es muy protectora, pero ella es demasiado y ese es su fallo, querernos proteger mucho. Que a ella se le cuestione como madre y que la gente lo critique, le duele. A lo mejor no tiene que coger el teléfono y hacer esas cosas, pero es lógico”.