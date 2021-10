El doloroso problema de salud de Lolita Flores que la ha alejado de los escenarios

Complicados momentos para Lolita Flores. Y es que como ha desvelado la artista en ‘El Hormiguero’ ha tenido que suspender su obra de teatro después de sufrir un “ataque de ciática muy grande”. “Me fui a la clínica Centro a ver a mis doctores, que me hicieron una resonancia y tengo las lumbares un poco fastidiadas”, ha explicado la cantante, obligada a llevar una faja en la zona lumbar durante una temporada.

Un doloroso problema de salud por el que, además ha tenido que suspender si gira teatral por España con su última obra, ‘Llévame hasta el cielo’. A pesar de que todavía no sabe cuánto tiempo tendrá que llevar la faja, Lolita ha contado que no se subirá más a los escenarios en lo que queda de año: “No sé si en 15 días o a lo mejor en un mes estoy bien. Llevo mucho tiempo haciendo teatro y ahora quiero descansar un poquito hasta el año que viene, que ya tengo en mente lo que quiero hacer”.

Tras el programa, Lolita ha contado qué le ha pasado y cómo se encuentra después de este inesperado problema que la ha obligado a aparcar sus compromisos teatrales. “Yo padezco ciática y con todo el movimiento que he tenido, llevo mucho sin parar, fui a hacerme una resonancia y tengo un problema de lumbares que me coge el nervio ciático y me he tenido que poner esta fajita. Ha sido también mucho coche, mucho tren, el ser productora también te pasa factura”.

“Dentro de 10 o 15 días me volverán a mirar, he tenido que suspender los tres bolos que me quedaban de teatro. Les mando un beso, lo siento mucho pero bueno, el año que viene Dios dirá”, se ha lamentado, señalando que a pesar de sus problemas lumbares podrá “seguir con ’Tu Cara me Suena’, con ‘El Hormiguero’ y lo que venga”.

Sin embargo, y a pesar de estar muy dolorida, Lolita se queda con lo positivo y asegura que está “feliz y contenta, dando gracias a Dios que no es nada de otro mundo y ya está. Se curará”.

Muy discreta, sin embargo, ha preferido no pronunciarse sobre la muerte de la madre de Isabel Pantoja, evitando contarnos si ha podido darle el pésame a la tonadillera en estos durísimos momentos.