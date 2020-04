El dolor de Cristina Pedroche, el acercamiento de Diego y Estela, y el final de Adara. Así ha sido la semana en la ‘crónica rosa’

Cristina Pedroche también ha vivido una semana complicada. La presentadora ha perdido a su abuela como ha narrado en redes sociales. Un triste adiós al que se le suma la impotencia de no poder pasar este duelo con sus familiares.

Y es que a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno de España para frentar el avance del coronavirus COVID-19, todos las capillas ardientes han sido canceladas, ya sean en fallecidos por el virus como por otras causas.

Por este motivo, Pedroche no ha podido salir de casa para despedirse de su abuela ni estar con el resto de su familia: “Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles”.