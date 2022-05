El disgusto de Olga Moreno con la actitud de Rocío Flores

En el punto de mira por la segunda parte de su exclusiva en la revista ‘Semana’ -que verá la luz este miércoles y en la que podría explicar por qué no se divorcia de Antonio David Flores- Olga Moreno ha puesto tierra de por medio y mientras su exmarido está en Málaga con sus hijos, ella se encuentra con su familia en Sevilla, disfrutando de la Feria de Abril.

Espectacular con un vestido de flamenca en color amarillo y negro y acompañada por su hermana Rosa, la ganadora de ‘Supervivientes’ se ha dejado ver de lo más feliz, demostrando que a pesar del delicado momento que está viviendo tras su ruptura con el excolaborador poco a poco recupera la sonrisa.

Sin embargo, esta actitud alegre podría ser tan solo una fachada ya que, como ha desvelado Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’, no están siendo días fáciles para Olga. ¿El motivo? El enfado y la decepción de Rocío Flores con ella por ‘ocultarle’ que había dado una entrevista hablando por primera vez de su separación.

Y es que a pesar de que la hija de Antonio David aseguró que quería a la sevillana con toda su alma y su relación no iba a cambiar a pesar de esta ‘traición’, la realidad podría ser otra y aunque ya ha pasado una semana desde que salió la exclusiva, la influencer continuaría molesta con Olga, a la que no perdonaría que no le contase que pensaba dar una entrevista hablando de su padre.

“Olga está disgustadísima porque no entiende la actitud de Rocío. Ha adelgazado 8 kilos y en la Feria está haciendo de tripas corazón” ha contado la colaboradora, asegurando que la ex de Antonio David habría intentado sin éxito acercar posturas con la nieta de Rocío Jurado en los últimos días.

“Está muy triste porque entiende que no ha hecho nada que sea ofensivo para nadie, pero sabe que con esto hay un antes y un después en su relación con Rocío, pero no tanto por ella sino por la actitud que ha visto en Rocío, que le afecta muchísimo porque la quiere muchísimo” ha revelado Marisa, apuntando a que la unión de la que siempre han hecho gala Olga y la hija de Antonio David pendería, en estos momentos, de un hilo.