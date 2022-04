El disgusto de Camila Cabello al ver unas imágenes suyas en una paradisiaca playa

La actriz se sinceraba con sus seguidores asegurando que había comentarios respecto a su cuerpo que le habían molestado mucho: “Me siento muy vulnerable y poco preparada, llevo bikinis demasiado pequeños y no he prestado atención a cómo me veía, luego vi las fotos en internet y los comentarios y me sentí muy molesta”.

Tal y como podemos ver en las imágenes la cantante disfruta de un baño en la playa y luego se tumba tranquilamente en la hamaca para leer un libro... Pero lo cierto es que vivió un infierno: “Apreté tanto los abdominales que no respiraba y apenas sonreía y era tan consciente de dónde estaban los paparazzi todo el tiempo que no podía dejarme llevar y relajarme y hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza”.