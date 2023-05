El desgarrador testimonio del actor Fernando Tejero: “Abusaron sexualmente de mí”

Durante una entrevista con Carles Francino, el actor Fernando Tejero ha compartido algunos aspectos de su infancia y adolescencia que incluyeron bullying y abusos sexuales. En la entrevista, Tejero ha revelado que está actualmente en terapia para superar los traumas de aquellos años difíciles.

El actor ha explicado que debido a “cosas absurdas que se hacían en el sur”, fue a vivir con sus tías en su niñez y adolescencia, experimentando sentimientos de abandono. Tejero ha aclarado que no culpa a sus padres por la situación, ya que no eran conscientes de cómo afectaría a su hijo a largo plazo.

Cuando Tejero tenía 14 años, su tía enfermó de cáncer y tuvo que regresar a la casa de sus padres, lo que él consideró otro abandono que le ha afectado en los años siguientes. “Mi infancia y adolescencia es para escribir una película”, ha comentado el actor.

Tejero también ha hablado de la difícil situación que vivió al ser homosexual en su adolescencia. “De pequeño es verdad que yo tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban maricón... me llamaban de todo”, ha dicho el actor, antes de revelar que fue abusado sexualmente por un chico mayor que él.