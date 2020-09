El desgarrador relato de Paz Padilla sobre los últimos días de su marido

Paz Padilla se sentó anoche en ‘Sábado Deluxe’ para narrar cómo vivió la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal. El relato estaba cargado de amor y dureza porque los ocho meses que Paz acompañó a su marido hasta el día de su muerte fueron difíciles. El momento más impactante de la entrevista fue la descripción de los últimos seis días de la vida de su marido. “Quise que tuviera una muerte bonita, una despedida preciosa”, explicaba Paz Padilla durante el programa.

En esta dura etapa de su vida, Paz ha aprendido el proceso de la muerte digna e hizo todo lo posible para disfrutar los últimos días que le quedaban junto al amor de su vida. “Tuve que prepararme para la muerte de mi madre, sabiendo que iba a tener que enfrentar poco después al mismo proceso con Antonio”, afirmó Paz.

La presentadora relató que durante esos seis días a pesar de estar preparada para lo que iba a suceder y afrontarlo con calma, no pudo evitar llorar. Recordaba como un día él le decía desde la cama “Paz, que de este ojo ya no veo” y ella le contesto “¿para qué quieres verme con lo fea que soy?”, aunque en el fondo pensará que se estaba quedando ciego. Cuando salió de la habitación, se fue a llorar porque no quería que él la viese.

Paz Padilla explica que durante el proceso hubo muchas risas, lágrimas, pero sobre todo amor. Decidió ocuparse de él prácticamente sola. “Yo a mi marido en sus últimos días le ponía la morfina. Quería que muriera en casa y no en el hospital”, explicó.

Durante los últimos días de Antonio Juan Vidal, Paz Padilla le llenaba la habitación de flores, música, de olor a lavanda y se pasaba el día dándole las gracias y diciéndole que le amaba. Esos días los pasaron juntos en Bora Bora.

En esos días, la colaboradora se dio cuenta que era hora de dejarle ir. “Me metí en la cama con él, le toque el pecho y le dije: ya, mi amor, recuerda: cuando me toque ven a por mí. Y poco a poco, se fue yendo. Poco a poco mi gordo se fue. Mi Antonio se murió en mis brazos.”, explicó emocionada. Después, “todos nos dimos la mano y le deseamos buen viaje. Él ya no estaba allí. Martina, nuestra perrita, se subió a la cama. Luego, vinieron nuestros amigos, sacamos una botella de Moët y brindamos por Antonio”, narró.