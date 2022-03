El desgarrador dolor de Alba Carrillo tras perder a su abuela

Momentos complicados para Alba Carrillo. Y es que tal y como la modelo ha desvelado con un desgarrador y emotivo mensaje, acaba de perder a una de las personas más importantes de su vida: su abuela Eloísa - madre de Lucía Pariente, que este mes de junio hubiese cumplido 100 años - a quien ha dedicado un triste adiós en sus redes sociales que refleja la especial unión que tenían.

“No me gustan las despedidas. Son inevitables pero me angustian. De siempre. Me encantan las bienvenidas y odio los adiós” ha publicado la modelo con una fotografía reciente en la que su hijo Lucas besa cariñosamente a su bisabuela, confesando que ha sido a su “abuelita” - “genio y figura” asegura - a quien este jueves ha “tenido que ir a despedir”.

“La única abuela que me quedaba. Ya no seré nieta más en esta vida” se ha lamentado, explicando que tras perder “para siempre una de las ramas de mi árbol genealógico” y que en estos durísimos momentos es inevitable sentir “un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante”.

“Los abuelos son lo más increíble que pasa por la vida de un niño. Siempre amor, siempre paz, siempre dolor cuando se van”, ha añadido, comentando que, casualmente y “por carambolas del destino, despido a una abuela recordando el día que fue el cumpleaños de la otra”. “Sin duda, será un día marcado en mi calendario con tinta de melancolía”, asegura.

Recordando con un inmenso cariño a su abuela Eloisa, Alba se ha dirigido a ella en esta desgarradora carta para decirle que, a pesar de haberse ido, “pienso hablar contigo como hago con mis otros abuelos. Sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre aunque no estén”. “Tus comidas, tu ilusión por volver a trotar por tu Almería natal, la canción de las gaviotas, el dolor inhumano ante la pérdida de un hijo adolescente pero las ganas de vivir y el no salir de casa sin las uñas pintadas y bien “maqueada”, esas cosas me dejas, junto con miles de recuerdos y tu impronta en la mitad de mis genes” ha confesado.

Muy unida a sus abuelos - “de los mayores tesoros que me ha dado la vida” admite - Alba ha terminado esta emotiva carta asegurando que “sabe a dónde va porque valora de dónde viene” y en ello sus abuelos, “muy diversos pero todos buenísimos”, tienen parte de ‘culpa’: “Me han aportado cosas maravillosas”. “Valoro tantísimo a mis abuelos y a mis padres y amo tanto a mi hijo que siento una enorme suerte por ser parte de esta cadena de vida de la que soy parte”, asegura.

“Siempre he sido una suertuda. Gracias a la vida por todo lo que he vivido y que nadie me podrá quitar. Te quiero, abuela Eloisa. Abrazo con mi alma tu suave piel que no olvidaré”. Un precioso adiós a una de las mujeres que han marcado la vida de Alba y en la que la colaboradora encontró a una segunda madre a la que ahora despide completamente desolada.

Un emotivo mensaje que Fonsi Nieto, padre de su hijo Lucas, no tardaba en comentar con el emoticono de un corazón, mostrando así su apoyo incondicional a la modelo, al igual que su exnovio, Santi Burgoa, que elegía un corazón negro y otro roto para expresar su dolor tras el fallecimiento de la abuela de Alba.