El deseo que pide Fabiola Martínez para el próximo año

Hace unos días Fabiola Martínez sorprendía al confesar que su deseo en 2023 es que la prensa no le pregunte más por Bertín Osborne. “Todo lo relativo a él se lo podéis preguntar a él. Ya son dos años separados, no sé qué más podemos hablar el uno del otro. No tengo nada en contra, simplemente ya aburre un poco” explicaba.

Unas comentadísimas declaraciones que hacían que muchos se preguntasen si su relación no es tan buena como han contado desde que anunciaron su ruptura en enero de 2021.

Nada más lejos de la realidad. El presentador y la venezolana se llevan de maravilla, como ha aclarado Fabiola en la Zambonbá navideña a la que ha asistido en el Qüenco de Pepa: “Le quiero un montón. Pero claro, hay preguntas que no tienen sentido y que no tienen respuesta porque ya no estamos juntos”. “Si a mí me preguntáis por los músculos de Bertín, yo que sé” asegura con una sonrisa.

Sin embargo, y aunque su relación es maravillosa, no van a pasar las Navidades juntos porque, como reconoce la modelo, lo único en lo que piensa después de un año especialmente intenso, es en descansar: “Nochebuena con mis niños, mis padres y mi hermano en casita, en familia. Y Nochevieja, que los niños van a estar con su papá y sus hermanas en Sevilla, no sé todavía, estoy pensado que a lo mejor digo que me voy al Caribe y me encierro en mi casa, que necesito descansar”.

“Últimamente, cada vez que pienso en tiempo para mí, solo quiero descansar. Porque es verdad que llevo muchos frentes, trabajo mucho y hay veces que no tengo tiempo para descansar” confiesa.

Además, y después de rumorearse que habría recuperado la ilusión en el amor, Fabiola deja claro que está soltera y que su corazón solo palpita, en estos momentos, “por amor a mí, forever and ever”. “Estoy soltera, fenomenal y disfrutando de la vida” afirma.