El dardo de Amador Mohedano a María Jiménez: “Si a alguien le gusta la bebida es a ella”

Amador Mohedano reapareció el pasado sábado con una polémica entrevista en “Sábado Deluxe” en la que, como era previsible, protagonizó un enfrentamiento con Belén Esteban. Y es que mientras la “princesa del pueblo” asegura que le debe 6000 euros, el hermano de Rocío Jurado lo sigue negando tajante y afirma que es ella quien le debe dinero a él de la época en la que fue su representante.

Asegurando que “yo no tengo guerra con nadie” y afirmando que Belén “ya no es la que era”, Amador señala que “de las cosas que le hice en su momento a mí no me ha dado nunca una comisión”.

Acerca del polígrafo, que demostró que Belén decía la verdad en cuanto a los 6000 euros que Amador nunca le pagó, él se muestra tajante: “Bueno, la máquina dice eso pero yo sé que no. Belén está en nómina. Le tienen que dar el positivo a ella”.

Además, no es la de Belén la única polémica que rodea a Amador, que durante su entrevista en Sábado Deluxe también se enfrentó con María Jiménez, que después de escuchar que el exmanager había tenido problemas con ella no dudó en intervenir en el programa para llamarle “mamarracho”, “embustero” y “falso como era su hermana”, a la que la cantante de “Se acabó” acusó de beber ginebra antes de salir al escenario, insinuando una afición desmedida por el agua con misterio de “La más grande”.

Sin querer confirmar si emprenderá acciones legales contra María por sus declaraciones, Amador afirma que la artista “ya se ha retratado” con sus palabras, que define como “de poca vergüenza”. Además, ni corto ni perezoso, el hermano de Rocío Jurado asegura que si a alguien “le gusta la bebida es a ella”.

Confesando que su relación con Rosa Benito está “como siempre” y que “no” hay posibilidades de una reconciliación, Amador se muestra encantado con la faceta musical de su hijo pequeño, Amador, que despunta como rapero: “Es aficionado. Le gusta, y a mí me gusta que lo haga, pero no creo que se quiera dedicar definitivamente a ello”.

Además, el gaditano aclara que su cuñado, José Ortega Cano, del que recientemente se rumoreó que podría padecer la misma enfermedad que su hermana, “está mejor. El coronavirus le ha dejado un poquito una pequeña secuela. pero ya está mucho mejor, ha estado con médicos”.