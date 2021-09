El clan Flores, de boda: Los detalles del enlace de Elena Furiase y Gonzalo Sierra

La boda de su madre fue histórica por la famosa frase de Lola Flores en la que pedía a toda la gente que se agolpaba en la iglesia que se fueran para que su hija se pudiera casar: ‘Si me queréis irse’... pero lo cierto es que la de ella también va a ser una de las más comentadas en el panorama nacional.

Hablamos de la boda de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, quienes tras cuatro años de noviazgo y un hijo en común sellarán por fin su amor este sábado. Los dos tortolitos se darán el ‘Sí, quiero’ delante de todos los invitados que no han querido perderse este enlace tan especial en la familia Flores.

Lo hacen en Cádiz, en Vejer de la Frontera. Los invitados han empezado a llegar antes de las 12 del mediodía, entre ellos, los primeros en llegar han sido Juan y Medio y Charo Vega, amigos íntimos de Lolita Flores que han visto crecer a la pequeña Elena y hoy la verán darse el ‘Sí, quiero’ con el amor de su vida.

“Pero llevo mis Adidas rojas, ¿el modelo que os parece? No me he puesto ni la faja” decía Charo Vega nada más llegar a la finca. Además, confesaba que: “Ayer estuve comiendo con Lolita y nos pasamos una chispita”.

En cuanto al regalo que le ha hecho a Elena Furiase por su enlace matrimonial, Charo nos desvela que ha sido: “Una gargantilla preciosa para Elena, a Gonzalo se me pasó” y mientras nos habla se da cuenta que: “Ay se me han olvidado las zapatillas, me quedaré descalza”.

También nos ha asegurado que no podrán hacer fotografías porque: “No llevamos móvil”. Charo se ha mostrado muy emocionada porque: “Es gente que quiero muchísimo, mi familia” y en cuanto a cómo estaba la novia ayer, desvelaba que: “La novia estaba muy nerviosa, sin voz, estaba muy bonita, va a ser un espectáculo”.

Juan y Medio también se ha parado con la prensa en su llegada y nos ha desvelado que: “Le he regalado un bono con un año de luz, de electricidad, o sea una fortuna”. El presentador va precavido por lo que pueda pasar y asegura que en el interior del coche: “Van dos camisas por si me mancho”, pero confiesa que: “No bebo, me tomo una cerveza o un vino, pero sí me da la risa me voy al hotel”.

En cuanto a si ha podido hablar con Lolita, Juan confiesa que: “No, no la he llamado, estará desbordada en días como este” y muestra unas palabras de cariño para todos los Flores: “Les admiro y he estado a su lado camino de treinta años, somos como hermanos, toda mi familia hubiese querido venir. Es la mejor gente que he conocido en mi vida”.