El clan de los Rivera: Francisco Rivera apoya a su tía tras su ruptura total en la familia de Paquirri

La familia Rivera vuelve a estar en el punto de mira mediático. Y es que a la retirada de la demanda de Francisco y Cayetano a Isabel Pantoja para recuperar los enseres de su padre, se une la sorprendente confesión de José Antonio Canales Rivera desvelando que cambió el testamento de su abuelo sin su aprobación, y la reciente entrevista en la que Teresa Rivera ha asegurado que la tonadillera fue infiel a Paquirri con una mujer poco antes de su boda.

Muy molestos, tanto Antonio Rivera como sus hijas, Arantxa y Agustina, han mostrado su desacuerdo con las declaraciones de Teresa en el ‘Deluxe’ - que no suscriben en ningún caso - y su disgusto y enfado porque Canales cambiase el testamento del patriarca del clan, Antonio Rivera Alvarado, algo que podría traer serias consecuencias al concursante de ‘La casa de los secretos’ y que la familia estaría estudiando para ver si toman medidas al respecto.

Algo de lo que Francisco Rivera se desmarca completamente, asegurando que “no sé de qué me hablas”. “No tengo nada que decir”, ha dejado claro cuando le hemos preguntado por las presuntas infidelidades de Isabel Pantoja hacia su padre.

Sin embargo, sí ha querido mostrar su apoyo a su tía Teresa Rivera - centro de todas las críticas en los últimos días - confesando que “no tengo ningún distanciamiento con ella”. “Claro que me llevo bien con ella y con mis primos”, ha señalado después de que diferentes medios hayan publicado que la familia Rivera está molesta por las últimas declaraciones de la hermana de Paquirri en televisión.

“Es que no sé ni de qué me estás hablando ni yo estoy en esto. Estoy en otra película, de verdad que no tengo nada que decir, gracias” ha afirmado Francisco, admitiendo que no ha visto nada “porque el médico me recetó no ver ciertos programas de televisión” y que por lo tanto prefiere mantenerse al margen.

Eso sí, de su hermano Kiko Rivera, su reconciliación con Isabel Pantoja y su radical cambio de vida al asegurar que no volverá a pisar un plató para hablar de su vida privada... Ni palabra, dejando en el aire si apoya al Dj o no en este complicado momento de su vida.