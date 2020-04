El ataque sin piedad de Ana María Aldón a una periodista: "Esa es una desgraciada"

Ana María Aldón ha atacado sin piedad a una periodista que, según ella, la criticó muy duramente cuando se dio a conocer su historia con José Ortega Cano. La concursante ha abierto su corazón en Supervivientes para expresar la rabia y el dolor que siente contra esta persona, de la que no ha querido revelar su identidad.

Y es que según Ana María, esta periodista la acusó públicamente de ser 'la segundona' de Ortega Cano y de buscar un beneficio económico en él: "Esa periodista dijo que cuando yo conocí a Ortega Cano, era como si conociera a Dios ¿Por qué? ¿Me salvó la vida o me sacó de la calle? ¿Qué es lo que hizo conmigo?".

Además, reiteró su inquina contra ella: "Esa es una desgraciada ¿Tú vas a hablar de mi? Guarra, que eres una puerca. Tienes que lavarte la boca con lejía y quitarte la cara pinchada que tienes tan fea, que eres muy fea ¿Qué yo soy la segundona? ¡La segundona de qué, mamarracha!".

Unas duras confesiones que hizo a José Antonio Avilés e Ivana Icardi en la que también recordó su duro pasado: "Yo era madre soltera y no tenía ni para comprarle los libros a mi niña. Eso a mí no se me olvida y, cuando tengo, guardo (...) Pero yo tengo mucho orgullo entonces no pedía nada. Me acostaba sin comer pero no pedía nada".