El as bajo la manga que guarda Marta Riesco en su guerra con Rocío Carrasco

Tras el contundente desmentido de Rocío Carrasco a Marta Riesco demostrando con pruebas que nunca habló con ella como la reportera llevaba sosteniendo varios días, parecía que a la novia de Antonio David Flores se la había ‘tragado’ la tierra. Su llamativa ausencia este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’ activaba las alarmas y era Jorge Javier Vázquez quien aseguraba, a mitad de tarde, que en su productora habían dicho a la periodista que no volviese si no podía probar la versión de su conversación con la hija de Rocío Jurado.

Sin embargo, la propia Marta dejaba claro a través de sus redes sociales -compartiendo varios stories con el micrófono de ‘Ana Rosa’- que nada hay de cierto en su supuesto veto y que, al contrario de lo que muchos creían, en nada le han afectado en su profesión de reportera las declaraciones de Rocío Carrasco tachándola de “mentirosa” y de “novia digna del Ser” y probando que no mantuvieron ninguna conversación y que mucho menos le hizo una oferta laboral que no podía rechazar.

En las primeras imágenes de Marta tras la polémica, lejos de estar afectada, triste o preocupada, la novia de Antonio David ha reaparecido radiante, sonriente y afirmando que está “muy bien, muy tranquila, muy feliz, muy apoyada por mi productora así que muy contenta, trabajando y muy feliz”.

Micrófono en mano, con un favorecedor traje de flamenca en color blanco y asegurando que no teme “a nada ni a nadie”, la periodista ya ha anunciado que va a pedir judicialmente la grabación del restaurante donde comieron Rocío y Luis Pliego, para demostrar que ella no miente y que sí habló con la ex de su novio: “Vamos a ir por la vía judicial y muy pronto veréis mi as bajo la manga”. “Yo estoy muy tranquila, muy feliz y deseando que la justicia donde yo me defiendo actúe, que sí creo en la justicia” confiesa.

Son duros momentos en los que Marta cuenta con el apoyo incondicional de Antonio David - “por supuesto, siempre juntos, siempre está conmigo, como yo con él” deja claro - al que no ha dudado en defender después de que Jorge Javier Vázquez haya publicado en la revista ‘Lecturas’ que durante el confinamiento el excolaborador contaba que Ortega Cano se le había insinuado en Nueva York para ganar puntos en ‘Sálvame’: “Lo dudo mucho que haya sido así, seguro”.