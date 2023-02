El apreciado momento de Luis Miguel y Paloma Cuevas contado por su amiga Rosa Clará

Desde que su amistad dio paso al amor el pasado verano, Paloma Cuevas y Luis Miguel se han vuelto inseparables y, enamoradísimos, ya no ocultan su relación y pasean su felicidad por todo el mundo. ¿Su última escapada romántica? A Nueva York, donde estuvieron cuatro días y donde celebraron su primer San Valentín como pareja.

Pero no ha sido la última, ya que el pasado mes de enero disfrutaron de un viaje exprés a Bilbao para comer en uno de los mejores restaurantes de nuestro país, el Asador Etxebarri, donde estuvieron acompañados por una de las mejores amigas de la exmujer de Enrique Ponce, Rosa Clará.

La diseñadora de moda nupcial ha inaugurado una tienda de su firma en Córdoba y, como no podía ser de otra manera siendo testigo directo de su amor, hemos aprovechado para preguntarle por la relación de Paloma y Luis Miguel y su respuesta - teniendo en cuenta el hermetismo del núcleo duro de la socialité en lo que se refiere a su noviazgo con el cantante mexicano - no ha podido ser más reveladora: “Se merecen los dos ser muy felices”.

“Estuvimos en Bilbao, como una salida de las muchas que hacemos con un grupo de amigos. Fuimos a comer a Bilbao y nada excepcional, una cosa muy normal y entre un grupo de amigos” nos ha contado, reconociendo que les vio muy bien juntos e insistiendo, sin entrar en detalles, en que “se merecen ser muy muy felices”.

Gracias a su estrecha relación con Paloma - diseñadora de su firma nupcial - Rosa Clará ha estrechado lazos con Luis Miguel, pero también conoce desde hace años a Enrique Ponce; y por ello, sostiene que “no se cree” la supuesta discusión que el cantante y el torero mantuvieron recientemente en un restaurante en presencia de la socialité. Un tema del que, asegura, no ha hablado con ellos: “Sé lo mismo que usted, lo que he leído en la prensa, pero vamos, que no me lo creo”.

Precisamente sobre su colaboración profesional con Paloma, la diseñadora avanza que será en abril, durante la Bridal Week de Barcelona, cuando la cordobesa presente su segunda colección de fiesta con Rosa Clará. Un proyecto que, como nos cuenta, “es una idea que tuvimos durante muchos años porque somos amigas desde hace 20 años y durante la pandemia pusimos hilo a la aguja, como se dice, y arrancamos con una colección maravillosa que refleja lo que es ella como mujer, como persona 10, como elegante, como lo que es ella”. “A nivel profesional está haciendo un trabajo increíble y además lo está disfrutando, se siente cómoda diseñando y haciendo vestidos” apunta orgullosa, revelando así el aspecto más desconocido de la novia de Luis Miguel.