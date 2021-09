El ‘adiós’ de Kiko Matamoros a ‘Sálvame’, visto por su hija

En uno de los momentos más dulces de su vida y recién llegada a Madrid después de unas tranquilas vacaciones familiares en la costa de Cádiz con su pareja, Benji Aparicio, y su hijo Matías, Laura Matamoros afronta con ilusión un inicio de curso en el que, embarazada de seis meses, no oculta que está deseando verle la carita a su segundo hijo.

Un niño muy deseado que nacerá el próximo mes de diciembre y del que todavía no han decidido qué nombre le pondrán. “Es un poco pronto”, confiesa la ‘influencer’, que muy relajada prefiere tomarse las cosas con calma y todavía no ha ‘rescatado’ del desván ni la cuna ni la ropa de recién nacido.

Muy unida a su padre, Kiko Matamoros, Laura prefiere no ‘mojarse’ con la posible marcha del colaborador de ‘Sálvame’ por no sentirse lo suficientemente valorado, pero deja claro que le apoya sea cual sea la decisión que tome. “Son momentos. Me gustaría que fuese feliz de cualquier manera que él tenga oportuno”, confesando que si la felicidad de su progenitor pasa por dejar su puesto de trabajo, está de acuerdo con él.

Asegurando que ve a su padre “como siempre”, Laura evita contarnos qué opina de las duras críticas de Jorge Javier Vázquez, que en los últimos días ha acusado a Kiko de estar jugando e intentando “forzar su despido” para presentarse como “víctima del feminismo radical”. Algo con lo que Belén Esteban parece estar de acuerdo, asegurando que las críticas de Matamoros al programa son porque tiene algún tipo de plan B pensado.