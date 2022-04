El adiós de Alain Delon tras solicitar la eutanasia

La estrella del cine francés Alain Delon, de 86 años, ha pedido el suicidio asistido en Suiza, territorio donde reside y es legal esta práctica, al igual que lo es en nuestro país desde junio de 2021. Así lo ha contado su primogénito Anthony en una entrevista en el medio RTL, quien asegura que su padre le pidió que lo organizara todo.

Lo cierto es que los últimos años no han sido buenos tiempos para el actor, y es que Alain sufrió dos derrames cerebrales en 2019, lo que redujeron considerablemente su movilidad. Además, el actor padece problemas cardiovasculares y en enero de 2021 falleció su exesposa Nathalie Delon de un cáncer terminal de páncreas, lo que sumió a Delon en una enorme tristeza.

Estas han sido las causas por las que el actor ha perdido las ganas de seguir viviendo y ha decidido solicitar la eutanasia, decisión que ahora ha dado a conocer su hijo.

Al mismo tiempo, el propio Alain ha hecho pública una carta en la que se despide y agradece a todos el cariño recibido durante su carrera: “Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.

No es la primera vez que la estrella de cine habló del tema del suicidio asistido. “Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”, confesó el actor en una de sus últimas entrevistas.