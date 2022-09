El acercamiento de Nacho Palau hacia Miguel Bosé: “Esto tiene que acabar”

“No puede ser que nos llevemos mal. Esto tiene que acabar” le decía Nacho Palau a Toñi Moreno este sábado en ‘Déjate querer’ después de que ella le preguntase por su relación con Miguel Bosé. Parece que el arquitecto no quiere seguir distanciado del que fue su pareja y desea mantener un contacto fluido y sin tensiones, sobre todo por el bien de sus cuatro hijos.

Para Nacho “todo fue maravilloso” en su relación con Miguel, por eso no quiere que este distanciamiento se alargue en el tiempo: “no puede ser que tengamos una mala relación y eso se tiene que terminar. Yo deseo que todo le salga bien y quiero que tengamos más relación por nuestros hijos”.

El arquitecto se sentaba con Toñi Moreno tras su paso por ‘Supervivientes’ y le aseguraba a la presentadora que: “me apetece llamarle y verle. Quiero darle un abrazo y preguntarle cuándo tengo que ir a por los niños. No quiero cosas malas”. De esta manera, Nacho deja claro que los malos tiempos pasaron y que ahora solo quiere paz en su vida.

Muy sincero, el exconcursante de ‘Supervivientes’ dejaba claro que la ruptura no había sido culpa de ninguno, simplemente las cosas no iban bien y se decidió zanjar la relación: “No sé si lo volvería a hacer lo mismo porque las cosas te tienen que servir para algo. Cuando las cosas no se saben hacer bien por parte de ninguno de los dos, la culpa no es de nadie”.

Nacho Palau recibió la sorpresa de su pareja, Cristian, que está al pie del cañón en estos momentos en los que lucha contra un cáncer de pulmón y pudimos verles de lo más enamorados tras hacerse pública su historia. Si hay algo con lo que se ha quedado todos los espectadores es que para el arquitecto ya no hay necesidad de estar en conflicto con su expareja: “Quiero que tengamos cordialidad y que los niños estén relajados tanto con él como conmigo”.