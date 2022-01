Edurne desvela quién es su fuente de inspiración para cantar

No cabe duda de que Edurne y David de Gea están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas desde que Ed, hace once meses, apareciese en sus vidas. La pareja lleva una relación de lo más discreta, siempre en un segundo plano en cuanto a la prensa, pero lo cierto es que es ahora cuando les vemos más felices debido a la ampliación de familia.

Esta noche ha estado Edurne en ‘El Hormiguero’ y además de demostrar la buena relación que tiene con Pablo Motos, la cantante ha contado cómo está viviendo los primeros meses de maternidad -que ya pronto cumplirá un año- y algunas anécdotas. Y lo cierto es que hemos muerto de envidia ante la forma que ha tenido de hablar de su hija, de la ya que ya no puede separarse.

“Es mi fuente de inspiración. No se puede explicar lo que siento por ella... Es lo más maravilloso de mi vida” aseguraba la artista y es que es una pequeña que no está dando nada de guerra a su padres porque: “Duerme del tirón, es muy buena y me deja descansar” y añadía: “No sé cómo he podido pasar tanto tiempo sin mi pequeña. Es una niña muy enérgica”.

Parece que Edurne le canta mucho ya que la cantante ha confesado que: “Se le nota las canciones que le gustan y la comida...” y además, quizás tenga muchos llantos ya que la madre bromeaba asegurando que: “Y tiene muy buenas cuerdas vocales”. Sea como sea, la artista está viviendo un momento de lo más especial y solamente hay que observarle la mirada para percatarse de ello.