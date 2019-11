Desde hace dos semanas, entre el mundo de los influencers no se ha habla de otra cosa que la supuesta discusión y enfrentamiento que tuvieron Oto Vans con Pablo Castellano en el increíble cumpleaños de Dulceida. Lo cierto es que ya sabemos cómo es el exsuperviviente, una persona que le gusta llamar la atención y montar el espectáculo en todas las fiestas. Desde hace ya muchos meses, nos venimos dando cuenta de la supuesta mala relación que hay entre él y Maria Pombo, ya que cada vez que ve una bandera de España, lo graba para sus historias de Instagram y la menciona a ella haciendo burla.

Dulceida nos ha sacado de dudas y ha confesado que sí que hubo unas palabras por parte de Pablo Castellano a Oto Vans pero que para nada ha sido como se ha comentado, fue un roce tonto que no llegó a nada más: “Bueno, hubo un poco de... Una discusión normal y corriente pero no fue para tanto. Yo he leído cosas que nos reíamos nosotros mismos, porque ya sabéis que en las redes sociales se inventan pero fue un fin de semana increíble, yo ni estaba presente y nada, fue una tontería”.

De esta manera, sabemos de primera mano que efectivamente los dos influencers tuvieron una pequeña discusión y todo parece ser que por unas palabras o un empujón, según contó Tamara Gorro en Viva la vida, que Oto Vans le dijo a Maria Pombo. Más tarde Pablo Castellano no dudó en defender a su pareja y le dijo cuatro cosas al exconcursante de Supervivientes 2019.