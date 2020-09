Desvelan dónde vivirá y trabajará Iñaki Urdangarín tras obtener el tercer grado

Tras la noticia de que Iñaki Urdangarín podría obtener el tercer grado penitenciario - después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se haya mostrado favorable a la concesión de este régimen de semilibertad - hemos podido hablar con Mario Pascual Vives. El abogado del marido de la Infanta Cristina nos desvela dónde trabajaría el exjugador de balonmano y dónde dormiría cada noche. Sin embargo, el letrado cree que esta situación aún tardará bastante en producirse. Y es que se muestra convencido de que la Fiscalía recurrirá nuevamente esta opinión favorable al tercer grado por parte del Juzgado vallisoletano de Vigilancia Penitenciaria.

- EUROPA PRESS: Buenos días Don Mario, ¿me puede atender un momento? Preguntarle por el tercer grado que el juzgado de vigilancia número 1 de Valladolid le otorga a Iñaki Urdangarin, ¿sabe usted cuando va a poder empezar a disfrutar de ese tercer grado?

- Mario Pascula Vives: Pues tardará, tardará bastante porque intuyo que fiscalía recurrirá y habrá que esperar lo que diga Palma

- E.P.: ¿Intuye usted que recurrirá entonces?

- Mario: Sí, sí

- E.P: El auto por eso reconoce que el régimen de aislamiento de Iñaki Urdangarin ha sido por medidas de seguridad, no es ningún privilegio en cualquier caso.

- Mario: Sí, lo llevo diciendo hace años sí, pero como la gente no escucha o no quiere escuchar pues es así

- E.P: También se reconoce que se hiciera cargo de la responsabilidad civil incluso antes de ingresar en prisión.

- Mario: No, no, no. Antes de que hubiera la sentencia

- E.P: ¿Sabe cómo se encuentra Don Iñaki ahora que puede volver a ejercer el voluntariado en Don Orione?

- Mario: Pues es una posibilidad que valora mucho porque le gusta mucho ir allí, le gusta mucho sí. Esperemos que pueda hacerlo mucho tiempo

- E.P: ¿Por qué dice que espera que pueda hacerlo mucho tiempo? ¿Cree que lo puedan recurrir también?

- Mario: No bueno, esto no lo sé. El tema es que si hay confinamiento Madrid es una zona muy sensible ahora.

- E.P: ¿Una vez que obtenga el tercer grado seguirá con ese voluntariado?

- Mario: Lo aumentará

- E.P: ¿Irá más días?

- Mario: Todos los días

- E.P: ¿Dónde residirá?

- Mario: En la cárcel

- E.P: ¿Pero cómo podrá pasar el día fuera?

- Mario: No, no, no. Estará trabajando en Don Orione constantemente e irá a dormir a la cárcel como todos los que tienen tercer grado. Como todos los que ya disfrutan el tercer grado como sabes usted. Hay otros que ya lo disfrutan ¿sabe? ¿qué curioso verdad?

- E.P: ¿Le parece a usted que está tardando demasiado?

- Mario: No, no solo que tarde demasiado si no que hay otras personas que lo tienen ¿sabe usted? Qué curioso que unos lo tengan y otros no*

- E.P: ¿Cree usted que a lo mejor se le está utilizando un poco por ser quién es?

- Mario: Diría muchas cosas pero es mejor que no las diga ¿sabe usted? Porque llevo nueve años así y mejor que no las diga.