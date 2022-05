Desaparecen de un plumazo los rumores de distanciamiento entre Rocío Flores y Olga Moreno

Sin embargo, cuando aprovechando su paso por la capital para cumplir con sus compromisos profesionales con ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Ya son las 8’ se le preguntado a Rocío Flores por su relación con Olga, ha dejado claro que su intención es “no comentar nada, gracias” aunque se haya dejado ver de lo más unida de nuevo a la ex de su padre.

Pero además la colaboradora está en el punto de mira por la inauguración del museo de Rocío Jurado en Chipiona. Y es que su madre ha asegurado en ‘Sálvame’ que “familia es quien yo diga”, dejando entrever que no invitará ni a sus hijos, ni a sus hermanos ni a ninguno de los Mohedano. Unas polémicas declaraciones que han pillado completamente desprevenida a Rocío: “La verdad es que no tengo ni idea. Lo último que me han dicho tus compañeros es que Gloria había dicho que invitaba a todo el mundo y me parecía bien. Lógico”.

“Pues muy bien” ha respondido la hija de Rocío Carrasco al enterarse de que su madre, en cambio, sí considera familia a María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego.