De ligar en televisión a ‘reina’ de la chatarra’. Samira habla de su relación con Luismi Rodríguez

Su aparición derrochando miradas cómplices el pasado domingo en la plaza de toros de Las Ventas desató rápidamente todos los rumores. ¿Era Samira Jalil la nueva novia de Luis Miguel Rodríguez, más conocido como ‘El Chatarrero’? Sin confirmar ni desmentir, la explosiva argentina y el exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada disfrutaban, intercambiando confidencias, de la Feria de San Isidro, convirtiéndose en dos de los protagonistas de la tarde.

Ahora, días después, y todavía en shock por la expectación que se ha creado con esta sorprendente amistad, Samira sale al paso de los comentarios y, afectada, confiesa que se ha tomado muy mal todo lo que se ha publicado sobre ella tras su aparición estrella con ‘El Chatarrero’ en los toros.

- Hola Samira qué tal. Ha causado mucho revuelo tu aparición en la Ventas con Luis Miguel.

- Ya sé que ha causado mucha expectación, pero no puedo hablar ni quiero hablar del tema, ahora mismo no me incumbe y no quiero que me incumba.

- Te ha sorprendido el revuelo.

- Es que no me lo puedo ni creer la verdad, no iba a creer la expectación que ha habido, no me lo imaginaba, todavía no lo he asimilado desde el domingo.

- ¿Indignada?

- Bastante.

- ¿Por qué?

- Bueno, no puedo hablar, lo siento.

- ¿No compartes los titulares de la prensa?

- No, para nada. No puedo hablar lo siento. Hay cosas que no comparto, yo lo respeto todo pero hay muchas cosas que no voy a compartir en este momento, no me parece digno ni ético, menos a mi persona.

- Queda bien claro que es una amistad que tienes desde hace tiempo y que os conocéis por el representante.

- No voy a hablar, lo siento de verdad.

- Algunos titulares apuntan que eres la nueva reina de la chatarra.

- Chatarra siempre, chatarrera hasta la tumba.

- Te ves siendo la dama y señora del desguace.

- Amore qué preguntas por favor. No te puedo contestar, de verdad.

- Puedes llevar la comunicación del desguace.

- A mí me encanta el tejemaneje, seguro lo llevaré todo muy bien.

- Te ves como reina de la chatarra.

- Yo soy la reina Samira, no me hace falta estar con nadie para ser quien soy.

- No me cabe la menor duda. Una amistad solo. Una amistad especial.

- No puedo hablar, de verdad. Os quiero mucho.

- ¿Cómo se habrá quedado Ágatha? Serías su sustituta.

- No sé mi amor, no puedo hablar, lo siento.