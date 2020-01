De la ‘huida’ de los Duques de Sussex a las mejor vestidas en los Premios Feroz en la crónica social de la semana

En esta ocasión, los protagonistas indiscutibles continúan siendo los Duques de Sussex, quienes tiene al mundo en vilo con la decisión de abandonar la Familia Real inglesa. Además, el pasado jueves se celebraron los Premios Feroz, que nos han dejado más de una gran anécdota. ¡Empezamos!

Esta semana tenemos que reconocer que los famosos internacionales han estado más ocupados que nuestras celebrities nacionales. Robert Downey Jr., el querido Iron Man, metió la pata publicamente cuando comparó a Taylor Swift con una araña debora hombres. Como lees, el actor dijo lo siguiente: “La araña literalmente se come a su ex. Esto también ha sido visto en otras especies, como las Taylors Swifts. Pero no, ella no es cruel. Ella solo escribe una canción sobre ti. Ella es una especie muy dulce”. Entra en nuestra noticia para conocer las consecuencias de sus palabras.

Además, la cantante Sia se ha convertido en madre por medio de la adopción. Aunque no saben ni un solo detalle. Lo que sí podemos asegurar es que la cantante debe de estar muy contenta; después de que llevase meses hablando de la posibilidad de adoptar a su primer hijo, o hija, Sia finalmente ha podido cumplir ese sueño. Quien también parece ir viento en popa es Liam Hemsworth. El actor finalmente ha hecho pública su relación con la modelo Gabriella Brooks. La pareja fue vista en la playa en una actitud muy cariñosa, compartiendo besos en la misma toalla y jugando en las olas. Ya no queda duda, Miley, eres agua pasada.

Demi Lovato es otra de las estrella de las que tenemos que hablar. La actriz y cantante ha dado un paso más en su carrera y recuperación física y mental y ha vuelto a los escenarios. Ya avisó unas semanas atrás que la próxima vez que supiésemos de ella sería cantando, y así ha sido. Lovato se ha convertido en una de las artistas confirmadas para actuar en los Premios Grammy, su primer actuación pública desde que sufriera una sobredosis el verano de 2018. Junto a ella actuarán famosos cantantes como Rosalía, los Jonas Brothers o Camila Cabello.

En el terreno de la realeza británica, los dramas continúan. A principios de semana se reunieron los miembros más importantes de la Familia Real para tratar el tema a puerta cerrada. Harry participó en la reunión, pero sin Meghan, quien ya se encuentra de vuelta en Canadá y ha empezado a asistir a eventos en el país. Pasada la reunión, la Reina Isabel II emitió un comunicado en el que volvía a apoyar firmemente la decisión de su nieto, eso sí, explicando que es un tema que llevará su tiempo y dejando claro lo dolida que se siente por la situación. Además, William y Harry publicaron otro comunicado, esta vez diferente, negando cualquier titular que apuntase a una mala relación entre los hermanos.

Y hablemos de premios. El lunes se conocieron las nominaciones a los Premios Oscar y, aunque ya se intuían debido a los Globos de Oro, no podemos dejar de estar sorprendidas por un par de cosas. La primera, Scarlett Johansson se ha convertido en la primera actriz en ser nominada en dos categorías diferentes después de 13 años, por Marriage Story, compitiendo por mejor actriz, y Jojo Rabbit, compitiendo por mejor actriz de reparto. Además, Antonio Banderas ha conseguido colarse entre los mejores actores del año por su papel en Dolor y Gloria, compitiendo por la estatuilla a mejor actor contra Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Adam Driver y Jonathan Pryce.

Para terminar hablamos de unos premios muy españoles, los Premios Feroz. Se celebraron el pasado jueves y coronaron a Pedro Almodóvar como el máximo ganador después de llevarse seis de los diez galardones a los que optaba. Además, Antonio Banderas y Belén Cuesta se hicieron con el título a mejores actores. Y como no podía ser de otra forma, la gala nos dejó una espectacular alfombra roja donde el negro fue el protagonista.