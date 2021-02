Lesiones, quemaduras, moratones y tres costillas fisuradas. Todo esto le costó a Cristina Pedroche conseguir un reto muy especial que podrá verse este viernes en el programa “El Desafío”.

La colaboradora de “Zapeando” será la invitada especial en el programa que presenta Roberto Leal y para el que ha preparado un sorprendente número de acrobacias y telas.

“Creo que nunca he tenido tantas ganas de que veáis algo. Estoy muy muy emocionada. Fijaos en mi cara del principio, tenía mucho miedo. Os tengo que contar muuuchas cosas... Este viernes en El desafío de Antena 3”, ha escrito la presentadora en sus sus stories de Instagram. Con ello, ha desvelado de dónde venían las imágenes de sus moratones de hace unos meses.

Cristina Pedroche explica a la revista ¡Hola! que estuvo durante meses entrenando muy duro. Su “esfuerzo y tesón” fueron tales que le provocaron continuos “dolores”, varias “lesiones, moratones, quemaduras” y hasta “tres costillas con fisuras”, explica.

“El reto que veréis este viernes, que por fin lo puedo contar, es un espectáculo acrobático de telas aéreas. Se me pone la piel de gallina solo de pronunciarlo. Estoy superemocionada porque tengo muchas ganas de que la gente lo vea y pueda contarles cómo me preparé, las horas que eché y todas las lesiones que tuve. Para el tiempo que estuve ensayando, porque no había más, creo que ha quedado algo muy digno y me siento muy orgullosa del resultado final”, cuenta .